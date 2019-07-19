За секунду до смерти: В Мариуполе полицейские из петли вытащили самоубийцу. ВИДЕО

19.07.2019 10:06

В Мариуполе патрульные полицейские спасли женщину, которая хотела повеситься.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Донецкой области.

17 июля, на линию 102 позвонила взволнованная мариупольчанка. Она рассказала правоохранителям, что только что разговаривала с подругой по телефону и та заявила ей, что собралась повеситься.

Не теряя ни минуты, полицейские отправились по адресу потенциальной самоубийцы на ул. Воинов освободителей.

Полицейские поднялись на этаж и встретились с соседом, который провел их в квартиру. Копы вошли в помещение и стали звать женщину. Они нашли ее в кухне с петлей на шее. Полицейские за секунду до смерти (49-летняя мариупольчанка уже была без сознания) освободили ее из петли.

Позже женщина сообщила, что решилась на суицид потому что испытывала отчаяние и приняла алкоголь.

"Спасибо патрульным Олегу Суслу и Вадиму Стаднику за еще одну спасенную жизнь!", - сообщают полицейские.