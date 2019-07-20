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Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск
Сегодня, 20 июля, на КПП «Майорск», подконтрольном «ДНР», наблюдается большая пешая и автомобильная очередь. Также значительные очереди на блокпостах «Александровка» и «Еленовка».
Пропуск везде медленный, передает donpress.com.
Об этом очевидцы сообщают в соцсетях:
На КПП «ДНР» в Горловке на Бахмутском направлении на выезд и на въезд выстроились огромные пешие очереди. Местные жители сообщают в соцсетях, что автомобилей также много, пропуск крайне медленный:
«На Майорске из Украины — сразу на заезд. Обратно — пару машин. На Горловке в Донецк 37 машин основной очереди. В стороне стоят 8 лучиков и пару легковых машин. Актуально на 8.30 утра»,
«9:14. Пешая — целый проход крытый, пропускают медленно. За 2 часа только на половину пролета продвинулись, караул…»,
«9:15. С „днр“ машин за поворот от полиции, очень много машин»,
«11:20. Машин из „ДНР“ очень много, пропускают медленно. 1 протяжка — 1 час +/-. Людей и туда и обратно огромная очередь. Под козырьком нет свободного места».
На Марьинском направлении, на КПП «ДНР» «Александровка» (Каригл) в обе стороны большие очереди из авто — до 120 единиц, льгота — примерно в два раза меньше. Пеших также много — 100−150 человек. В то же время, на украинском КПВВ — свободно:
«07:40. Доброе утро. Каргил в сторону Курахово. Очередь на середине спуска с моста, машин 120. Льготы до моста машин 60. Пеших под 100. „Бабковозов“ штук 15−20»,
«8:58. Обычная очередь на мосту, льготы чуть меньше. Людей человек 150»,
«9:23. Каргил в Донецк очередь на мосту. Приехал ровно в 09:00. Продвинулись один раз на 3−4 машины»,
«12:26. Каргил в Украину. Основная на мосту. Льготная 1/3 от основной. Перед шлагбаумом стоят с 4.30»,
«12:30. НА КУРАХОВО, в сторону Донецка очередей нет. Автобусы отправляются по графику, такси по мере загрузки».
КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении, слабое движение как в сторону Донецка, так и обратно. Очередь из транспортных средств — около 120 единиц. Очевидцы сообщают, что, как правило, пересечь линию разграничения в этом месте маловероятно даже за 9 часов — «только если очень повезет», реально — за 13−14 часов:
«9:10. „Нотроицкое“ в Донецк 33 машины, пускают медленно»,
«11:30. Еленовка 10:30 пеших нет, „Новотроицкое“ — сразу в автобус)»,
«10:36. Еленовка в Донецк машин 100, льгота в половину очереди»,
«12:35. На Еленовке связи нет. Час назад мы проехали по льготе. Очередь машин 15−20 в льготной. Пускают по 2 машины из льготной. Через 20−30 минут»,
«12:38. В сторону Донецка льгота почти как обычная, пропускают плохо, обычная на стройке»,
«14:26. Еленовка из Донецка. Основная 120, льгота до 30. Движение очень слабое.
Мариупольское направление, в сторону Гнутово, основная автомобильная очередь — за поворот, около 40 машин. Проезжающие сообщают следующее:
«5:57. Очередь до магазина, машин 80−90. Это много. По времени — от 3 до 5−6 часов ожидания»,
«10:43. На Пищевике в сторону Украины очередь за поворот, не доезжая «ежей». 40 машин.
Теги: Донбасс, транспорт, блокпост, ДНР, КПП, пункты пропуска, Майорск, соцсети, очереди
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