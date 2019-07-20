Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ

20.07.2019 19:01

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области глушат беспилотники СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Вечером 17 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия терял сигнал GPS, по оценке, вследствие вероятного глушения при выполнении полета над н. п. Софиевка (быв. Карло‑Марксово; неподконтрольный правительству, 40 км к северо‑востоку от Донецка), и, по оценке, в результате глушения при выполнении полета над н. п. Ровеньки (неподконтрольный правительству, 54 км к югу от Луганска)».