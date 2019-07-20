"Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов

20.07.2019 19:28

19 июля снайпер армии России убил под Марьинкой двух украинских защитников Александра Бардалыма и Романа Джерелейко.

Подробностями гибели Героев поделился в Facebook известный украинский журналист Юрий Бутусов, передает "Диалог.UA".

Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки. Они были в деле. Они были живы… Ротный Рома Якымив провел нас по позициям взвода "Бармалея", и я увидел, какой огромный труд сделала горстка этих бойцов за много месяцев ротации – окопы, ячейки, ходы, огневые точки, маскировка. "Вот здесь надо бегом, - сказал Рома, - три дня назад тут бойца ранило в ногу, тут они иногда подбираются к нашим позициям и между хат простреливают тропу". В командирской хате взводный Александр Бардалым ("Бармалей") угостил нас чаем. Поразило, какая чистота и порядок везде на позициях, никакого мусора, вся дежурная смена в деле. Оружие все в боевом состоянии, такой порядок далеко не в каждой части увидишь на передовой. А я представил себе, какого труда стоит этих самых разных людей, от 19 до 50 лет, пришедших в армию не так давно, с очень разной подготовкой и мотивацией, сделать коллективом и жить с ними, и воевать под огнем каждый день, месяц за месяцем. У них нет выправки, широких плеч, дорогой экипировки, они немногословные, крепкие и очень выносливые. На спальнике "Бармалея" играет целый выводок котят, у порога гантеля для занятий спортом, под рукой оружие. Это и есть настоящая пехота – день за днем они вгрызаются в землю, копают и строят, потому что это и есть их окопная война. И лопата с автоматом - это их обычный инструмент, и месяц за месяцем они каждый на своем посту под свист шальных пуль постоянно трудятся и иногда вступают в бой. "Гроза, Бармалей, давайте сфотографируемся здесь на память, предлагаю я, - для нас за честь с настоящей пехотой стоять рядом". И мы с волонтером Всеволодом Кожемяко становимся рядом. Две недели назад. А сейчас я еду в машине в Киеве и слышу в трубку голос "Грозы": "Саша пошел вытаскивать раненого бойца. А сам… "Бармалей" - 200". 33-летний Бардалым с 15-го года воевал, он один из "стариков" остался с того времени, прошел все ротации, был в горячих местах, в 18-м в Чигирях под Горловкой. А сейчас у Саши через месяц заканчивался контракт, и он должен был вернуться домой, в Корсунь-Шевченковский в Черкасской области, к семье, чтобы служить в военкомате, воспитывать сына, которому 6 лет. Взвод держится на нем. "Бармалей" "заднюю не включает" - с уважением звонит мне и рассказывает о друге ветеран-доброволец Валера "Ярмол", который воевал вместе во взводе с Бардалымом. Взвод "Бармалея" оборудовал позиции в тактически выгодных местах, на высотах, напротив них терриконы и дома Трудовского района Донецка, граница Донецка по карте – 200 метров. Они надежно прикрывают Марьинку. Наши разместились в брошенных хатах, обзор отличный, зимой сюда скрытно никак не подойти, а вот летом, в зеленке – легко, и расслабляться нельзя. Противник может простреливать позиции только с двух своих терриконов – "Сиськи" и "Тарантул". "Тарантул" - это примерно 600 метров. Обстрелы из стрелкового оружия с этих двух точек по взводу "Бармалея" происходят регулярно. Конечно, надо бы выжечь огнеметами "зеленку", надо бы "кошмарить" постоянно терриконы и другие ближние и хорошо заметные отсюда позиции противника – но режим Минских соглашений ограничивает масштабы и орудия войны. А для обороны Марьинки это самый выгодный рубеж. Огневые контакты здесь происходят постоянно. Но настроение у бойцов боевое, потому что командиры всегда рядом, живут с солдатами одной жизнью. На позициях бывают все – включая самого комбрига 24-ки Валерия Федоровича Гудзя, который в бригаде пользуется непререкаемым авторитетом. 19 июля солдат Роман Джерелейко занимался привычным делом – рыл окоп на своем посту. Роману был 31 год, он из Хмельницкой области. Примерно в 17.40 по нему открыл огонь снайпер, укрыться Роман не успел. Он получил тяжелое ранение, самому не выбраться. Его надо было вытягивать под огнем. Это было очень опасно, туда нельзя было лезть. Но если не помочь, то шансов у Джерелейко нет никаких. Якымив рассказывает: "Мы сорвались за ним. Бросились вытягивать раненого вчетвером. Саша, я, "Монах" и "Монашка" - медик. Саша шел передо мной. Это произошло у меня на глазах – он вдруг остановился, обернулся ко мне: "Рома!" И упал мне в руки… Еще один снайпер держал под контролем узкий участок, где мы проходили. Мы знали, что здесь стреляют, но надо было срочно спасать раненого. Ранение было смертельное, Саша прожил еще минуту, погиб на месте, на моих руках, отдав свою жизнь ради спасения своего бойца. Джерелейко мы вытащили, там тоже были тяжелые ранения. Он умер уже в больнице". "Перемирие" на фронте российские войска выполнять не собираются. Нападение на подразделение 24-й механизированной бригады было спланированное, противник продемонстрировал свое отношение к режиму "прекращения огня". Наши воины для прикрытия эвакуации открыли ответный огонь. Врагу будут мстить, российские оккупанты язык переговоров не понимают. У павших героев Романа Джерелейко и Александра Бардалыма остались дети, сыновья, оба ребенка 2012-го года рождения. Их семьи нуждаются в нашей максимально возможной помощи. Это достойные Воины, их дети будут гордиться своими отцами. Поступок командира взвода Александра Бардалыма, прекрасного командира, который без колебаний пошел на смерть ради спасения своего солдата, достоин самых высоких государственных наград.