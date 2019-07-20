Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест

20.07.2019 16:58

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин сомневается, что очередное перемирие, о котором договорились в Минске, продлится долго.

Пушилин фактически признал, что Кремль снова готов наплевать на договоренности, передает "Диалог.UA".

Уже завтра, 21 июля, стартует очередное перемирие на Донбассе. О нем в Минске договорилась Трехсторонняя контактная группа. Пушилин посоветовал не слишком обольщаться по поводу режима тишины. Он, очевидно, в курсе планов Кремля снова проигнорировать договоренности. "Я скептически к этому отношусь: их было очень много и, увы, заканчивалось все однообразно. Эти перемирия длились час, день, максимум неделю длилась относительная тишина", - выдал коллаборант.