Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"

20.07.2019 15:20

На Донбассе еще в прошлом году простился с жизнью террорист "ДНР" Алексей Панов. Информация всплыла только сейчас.

О смерти боевика Панова рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в соцсетях сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Necro Mancer обнаружил старое сообщение о смерти боевика "ДНР" Алексея Панова. Ушел из жизни предатель еще 12 января прошлого года на 45-м году жизни. По данным его пособников, убило террориста онкологическое заболевание.

Панов родом из подконтрольного террористам "ЛНР" города Краснодона. Однако орудовал он в группировке "ДНР" спецподразделения "Витязь".