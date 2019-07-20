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Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"
20.07.2019 15:20
На Донбассе еще в прошлом году простился с жизнью террорист "ДНР" Алексей Панов. Информация всплыла только сейчас.
О смерти боевика Панова рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в соцсетях сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Necro Mancer обнаружил старое сообщение о смерти боевика "ДНР" Алексея Панова. Ушел из жизни предатель еще 12 января прошлого года на 45-м году жизни. По данным его пособников, убило террориста онкологическое заболевание.
Панов родом из подконтрольного террористам "ЛНР" города Краснодона. Однако орудовал он в группировке "ДНР" спецподразделения "Витязь".
Теги: Донбасс, война, смерть, онкология, боевик, гибель, ДНР, ЛНР, соцсети
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