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Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
Между временно оккупированными Харцызском, Должанском и Ровеньками замечено передвижение железнодорожных составов с крытыми вагонами и цистернами, перевозящих неизвестные грузы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Вечером 17 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал, как грузовой поезд, состоявший из 20 крытых вагонов, отправлялся с железнодорожной станции в н. п. Харцызск (неподконтрольный правительству, 26 км к востоку от Донецка) в юго‑восточном направлении. Рано утром 18 июля тот же БПЛА зафиксировал грузовой поезд, состоявший из 20 вагонов-цистерн и 5 открытых вагонов для сыпучих грузов, в н. п. Должанск (быв. Свердловск; неподконтрольный правительству, 60 км к юго‑востоку от Луганска), примерно в 10 км к западу от границы, который прибыл из восточного направления и двигался в западном направлении через железнодорожную станцию. Позже, по наблюдениям СММ, тот же поезд прибыл на железнодорожную станцию в н. п. Ровеньки (неподконтрольный правительству, 54 км к югу от Луганска), в 40 км к западу от границы, где работники станции отсоединили локомотивы».
Кроме того, как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» по состоянию на 16 июля 2019 года, имеющемся в открытомдоступе,
«Наблюдатели продолжали слышать звуки поездов, идущих по железнодорожным путям, расположенным примерно в 150 м к юго-западу от Гуковского КПП. В течение отчетной недели наблюдатели слышали поезда 34 раза; По оценке наблюдателей 21 поезд следовал в Российскую Федерацию, а 13 — в Украину (более подробная информация представлена в разделах «Краткий обзор тенденций и цифр» ниже). Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Украине регулярно информировалась о поездах, направляющихся в Украину.
Визуальное наблюдение было невозможно из-за линии деревьев, расположенных между железнодорожными путями и КПП».
Теги: Россия, Донбасс, Ровеньки, Харцызск, граница, железная дорога, цистерна, перевозка, вагон, ОБСЕ, беспилотник, КПП, грузы
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