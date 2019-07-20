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На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди
На блокпостах боевиков «ДНР» вблизи линии разграничения в зоне проведения ООС, боевики «ДНР» и российские оккупанты вынуждают людей стоять в многочасовых очередях.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на своих блокпостах вблизи линии разграничения ООС вынуждают людей стоять в многочасовых очередях. Длинные очереди фиксируют и наблюдатели СММ ОБСЕ. В результате многие люди вынуждены обращаться за помощью, в том числе, и медицинской.
Так, за сутки, с 08.00 18.07.2019 до 08.00 19.07.2019 на блокпостах «ДНР» г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь) в пункты оказания помощи обратилось 747 человек, за медицинской помощью обратилось 28 человек.
Кроме того, как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), члены патруля Миссии видели около 30 автомобилей, ожидавших в очереди проезда в неподконтрольные правительству районы, а также очередь из приблизительно 200 автомобилей, ожидавших проезда в подконтрольные правительству районы.
На блокпосте вооруженных формирований на автодороге Н15 в н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели видели около 50 автомобилей и 5 автобусов, ожидавших в очереди проезда в неподконтрольные правительству районы, а также очередь из приблизительно 220 автомобилей и 9 автобусов, ожидавших проезда в подконтрольные правительству районы».
Теги: Донбасс, транспорт, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики, очереди, ООС
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