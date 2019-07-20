- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля21:25
- Пушилин открыл в Енакиево восстановленный памятник «Коммунистический вексель» 20:55
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
Пушилин открыл в Енакиево восстановленный памятник «Коммунистический вексель»
В неподконтрольном украинской власти Енакиево Донецкой области к Дню металлурга торжественно открыли отреставрированный памятник «Коммунистический вексель». Об этом сообщают местные массмедиа, пишет ДонПресс.
Памятник изображает рабочего в «буденовке», отливающего сталь. Рядом расположен сам вексель с текстом обязательства о производстве 10 млн пудов черного металла (163,8 млн кг). Монумент установлен на площадке перед административным зданием Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ).
В мероприятии принял участие «глава «ДНР» Денис Пушилин, который заявил, что знает из истории о «героических страницах подвига металлургов». Но и сейчас, уверен Пушилин, «республика» может положиться на представителей этой профессии.
«Тогда было сложное время, и металлурги не подвели… У нас есть полное понимание того, что от того, как будет работать завод, зависит не только судьба Енакиево, а во многом это будет определять и жизнь всей „республики“», — сказал он.
«Коммунистический вексель» был установлен на ЕМЗ в 60-е годы прошлого века в память о событиях, произошедших в 1921 году. Тогда руководитель треста «Югосталь», в который входили Енакиевский, Макеевский и Юзовский (Донецкий) металлургические заводы, Иван Межлаук пообещал Владимиру Ленину выплавить 10 млн пудов металла в течение 1 года. Взятые обязательства металлурги выполнили досрочно.
Теги: Донбасс, Енакиево, памятник, ДНР, Пушилин
- Оккупационные «власти ДНР» демонтируют и вывозят памятники… на металл
- В «ДНР» уволенные сотрудники Енакиевского завода призывают выходить на акции протеста
- В "ДНР" опозорились памятником Захарченко с орфографической ошибкой - фото из Донецка взорвало соцсети
- Боевики «ДНР» через Енакиево гонят гаубицы. Люди встревожены
- Мэр Енакиево заподозрил "свободовцев" в коварных планах
- Чернобыльцы в Енакиево отказались фотографироваться с флагами "ДНР"
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля21:25
- Пушилин открыл в Енакиево восстановленный памятник «Коммунистический вексель» 20:55
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- "Всем наср*ть": Гвоздик сделал еще одно заявление о войне на Донбассе22:10
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля21:25
- Пушилин открыл в Енакиево восстановленный памятник «Коммунистический вексель» 20:55
- Аваков срочно привел в состояние повышенной готовности спецназ и авиацию по всей Украине20:29
- Харьковчанин обратился к Зеленскому, крик отчаяния услышала вся страна19:57
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу18:30
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и начать наступление на Донбассе, – советник президента. ВИДЕО