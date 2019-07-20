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Архив - Донецкая область

Пушилин открыл в Енакиево восстановленный памятник «Коммунистический вексель»

20.07.2019 20:55
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Пушилин открыл в Енакиево восстановленный памятник «Коммунистический вексель»

В неподконтрольном украинской власти Енакиево Донецкой области к Дню металлурга торжественно открыли отреставрированный памятник «Коммунистический вексель». Об этом сообщают местные массмедиа, пишет ДонПресс.
Памятник изображает рабочего в «буденовке», отливающего сталь. Рядом расположен сам вексель с текстом обязательства о производстве 10 млн пудов черного металла (163,8 млн кг). Монумент установлен на площадке перед административным зданием Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ).
В мероприятии принял участие «глава «ДНР» Денис Пушилин, который заявил, что знает из истории о «героических страницах подвига металлургов». Но и сейчас, уверен Пушилин, «республика» может положиться на представителей этой профессии.
«Тогда было сложное время, и металлурги не подвели… У нас есть полное понимание того, что от того, как будет работать завод, зависит не только судьба Енакиево, а во многом это будет определять и жизнь всей „республики“», — сказал он.
«Коммунистический вексель» был установлен на ЕМЗ в 60-е годы прошлого века в память о событиях, произошедших в 1921 году. Тогда руководитель треста «Югосталь», в который входили Енакиевский, Макеевский и Юзовский (Донецкий) металлургические заводы, Иван Межлаук пообещал Владимиру Ленину выплавить 10 млн пудов металла в течение 1 года. Взятые обязательства металлурги выполнили досрочно.



Теги: Донбасс, Енакиево, памятник, ДНР, Пушилин
 
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