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Архив - Донецкая область

Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО

20.07.2019 16:40
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Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО

На оставленных боевиками позициях на Донбассе украинские военные продолжают находить очередные доказательства причастности армии РФ, пишет Апостроф.
Новые доказательства российского военного присутствия были найдены на одном из участков передовой. Здесь собрали целый арсенал боеприпасов с российской маркировкой.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, боеприпасы, маркировка, передовая
 
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