Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных

20.07.2019 09:43

Снайпер гибридной армии России в пятницу, 19 июля, застрелил на передовой двух украинских военных.

О трагедии рассказала в Facebook пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".

Снайпер "Л/ДНР" 19 июля обрушил огонь на бойцов одного из подразделений 24-й ОМБр им. Короля Даниила, которые на передовой занимались обустройством блиндажа. Сначала террорист тяжело ранил одного военнослужащего. Оказав ему экстренную помощь, военные попытались на носилках эвакуировать побратима из-зоны обстрела. В этот момент снайпер снова открыл огонь. Пули попали одному из бойцов в руку и бок - он умер от полученных ран на месте. Бойца, который был обстрелян первым, удалось эвакуировать в ближайшую больницу. Но его ранения были слишком тяжелы - он также погиб. "Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам!" - написали в штабе.