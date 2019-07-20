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Архив - Донецкая область

Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных

20.07.2019 09:43
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Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных

Снайпер гибридной армии России в пятницу, 19 июля, застрелил на передовой двух украинских военных.

О трагедии рассказала в Facebook пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".

Снайпер "Л/ДНР" 19 июля обрушил огонь на бойцов одного из подразделений 24-й ОМБр им. Короля Даниила, которые на передовой занимались обустройством блиндажа. Сначала террорист тяжело ранил одного военнослужащего. Оказав ему экстренную помощь, военные попытались на носилках эвакуировать побратима из-зоны обстрела. В этот момент снайпер снова открыл огонь. Пули попали одному из бойцов в руку и бок - он умер от полученных ран на месте. Бойца, который был обстрелян первым, удалось эвакуировать в ближайшую больницу. Но его ранения были слишком тяжелы - он также погиб. "Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам!" - написали в штабе.



Теги: Донбасс, гибель, снайпер, обстрел, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, ООС
 
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