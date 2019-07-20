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Архив - Донецкая область

В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности

20.07.2019 14:16
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В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности

По данным Раста, Литвинов чуть не стал "грузом 200" в Донецке в субботу, 20 июля. "Взрывное устройство, заложенное под его автомобиль, не сработало", - рассказал пропагандист, как коллаборанту удалось выжить, пишет Диалог.UA.
Стоит отметить, что коммунист Литвинов в 2014 году активно помогал России оккупировать Донбасс. Он один из организаторов сепаратистского движения в регионе. Более того, Ливтинов также поставил свою подпись под "Актом и Декларацией независимости" террористической "ДНР". На сегодня он возглавляет запрещенную в "республике " "Компартию" и активно враждует с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным. Примечательно, что сепаратистские СМИ и паблики хранят загадочное молчание о покушении.



Теги: Донецк, Донбасс, создатель, ДНР
 
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