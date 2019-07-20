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Архив - Донецкая область

В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля

20.07.2019 21:25
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В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля

Представители «Л-ДНР» на своих интернет-ресурсах синхронно сегодня, 20 июля, распространили заявления о готовности соблюдать бессрочное перемирие на Донбассе с 21 июля. Об этом сообщают Донецкие новости.
В «ДНР» заявили, что «всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия».
В «ЛНР» подчеркнули, что «в приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, которых непреклонно добивались представители республики».
«Выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и раньше, к соблюдению режима прекращения огня», – говорится в сообщении «ЛНР».
Как сообщалось ранее, на заседании ТКГ стороны договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 21 июля 2019 года по киевскому времени.



Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР
 
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