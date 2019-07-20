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В зоне ООС 26 обстрелов за сутки: двое бойцов ВСУ погибли и трое ранены

20.07.2019 10:49
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В зоне ООС 26 обстрелов за сутки: двое бойцов ВСУ погибли и трое ранены

В зоне проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки члены НВФ 26 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз — с применением запрещенного минскими соглашениями оружия. Два украинских военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование.

Об этом сообщает штаб ООС.

По данным штаба, противник открывал огонь по украинским защитникам из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
 
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