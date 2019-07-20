- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"15:20
- В «ДНР» трактор подорвался на мине14:41
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности14:16
- Был на огороде: Мирный 60-летний житель Красногоровки погиб после обстрела боевиков13:35
Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС
Украинская сторона обнародовала подробности гибели мирного жителя из прифронтовой Красногоровки Донецкой области.
Соответствующая информация появилась на Facebook-странице штаба ООС, передает donpress.com.
Как сообщалось ранее, трагический инцидент, приведший к гибели мужчины, произошел в Красногоровке вчера утром, в 10:40.
Сегодня, 20 июля, мобильная группа украинских представителей в СЦКК установила, что противник осуществил выстрел из СПГ-9 со стороны неподконтрольной Старомихайловки. В результате разрыва гранаты ОГ-9 многочисленные ранения получил 60-летний мужчина, который в этот момент работал на огороде рядом с многоэтажным домом по улице Чайковского, 36.
В тоже время в Марьинском отделении полиции рассказали, что получили сообщение от местного жителя, который слышал звук взрыва, крик и детский плач. На место выехали опертивники и скорая медицинская помощь.
«Потерпевшего незамедлительно доставили в городскую больницу с многочисленными осколочными ранениями живота, спины и травматическим шоком ІІІ степени. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались не совместимыми с жизнью», — сообщили в полиции.
По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство по ч.3 статьи 258 УК Украины «Террористический акт».
Теги: Донбасс, мужчина, полиция, Красногоровка, уголовное дело, гибель, больница, СЦКК, ООС
- Стало известно о гибели бойца ВСУ в аварии под Харьковом
- В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя
- Донецкие полицейские задержали мужчину, который подорвал гранату возле Волновахской райгосадминистрации
- Полиция Мюнхена подтвердила гибель шести человек
- Страшное злодеяние в прифронтовой Красногоровке
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"15:20
- В «ДНР» трактор подорвался на мине14:41
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности14:16
- Был на огороде: Мирный 60-летний житель Красногоровки погиб после обстрела боевиков13:35
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу18:30
- Боксер-чемпион Гвоздик поверг в ступор всю Украину заявлением о войне с Россией и Крыме: "Я в это не верю"17:59
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- «Местами до +32 градусов»: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра, 21 июля16:03
- Украинский курорт уничтожается на глазах: тысячи жизней в опасности, кадры бедствия15:38
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти