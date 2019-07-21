Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"

21.07.2019 14:04

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На сегодняшний день переговоры по Донбассу, в том числе прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" – единственный путь разрешения этого конфликта.

"Я бы договаривался с кем угодно, хоть с козлом. Другого варианта, чем садиться за стол переговоров, нет. Как бы ни было тяжело. Надо находить точки соприкосновения и двигаться дальше. Мы не можем терять территории, терять людей, мы не можем бесконечно воевать", – заявил OBOZREVATEL председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

По мнению генерала, "подталкивающим шагом был бы обмен пленными по формуле "всех на всех", а дальше, я думаю, процесс пошел бы быстрее. С чего-то надо начинать и потом двигаться дальше".

Уманец считает, что можно было бы начать с переговоров в "нормандском формате" с участием России, затем провести переговоры с главарями донбасских "республик", на которых их необходимо "хорошенько прощупать", а затем "идти дальше, разговаривать с Путиным".

Источник : https://from-ua



