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Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"
Что сказал?
На сегодняшний день переговоры по Донбассу, в том числе прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" – единственный путь разрешения этого конфликта.
"Я бы договаривался с кем угодно, хоть с козлом. Другого варианта, чем садиться за стол переговоров, нет. Как бы ни было тяжело. Надо находить точки соприкосновения и двигаться дальше. Мы не можем терять территории, терять людей, мы не можем бесконечно воевать", – заявил OBOZREVATEL председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.
По мнению генерала, "подталкивающим шагом был бы обмен пленными по формуле "всех на всех", а дальше, я думаю, процесс пошел бы быстрее. С чего-то надо начинать и потом двигаться дальше".
Уманец считает, что можно было бы начать с переговоров в "нормандском формате" с участием России, затем провести переговоры с главарями донбасских "республик", на которых их необходимо "хорошенько прощупать", а затем "идти дальше, разговаривать с Путиным".
Источник : https://from-ua
Теги: переговоры, генерал, ДНР, ЛНР, ВСУ
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