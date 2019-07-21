КПВВ «Майорск» возобновил свою работу

21.07.2019 11:02

В Донецкой области КПВВ «Майорское», приостанавливавший пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения из-за сообщения о минировании, уже возобновил свою работу. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Так, правохранители отметили: