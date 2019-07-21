Последние новости раздела
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля21:25
- Пушилин открыл в Енакиево восстановленный памятник «Коммунистический вексель» 20:55
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
КПВВ «Майорск» возобновил свою работу
21.07.2019 11:02
В Донецкой области КПВВ «Майорское», приостанавливавший пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения из-за сообщения о минировании, уже возобновил свою работу. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Так, правохранители отметили:
«По состоянию на 09:35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую территорию полностью обследовали… каких-либо опасных предметов не выявлено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью возобновлен».
Источник :https://donpress.com/
Теги: Донбасс, работа, КПВВ
Читайте также:
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию
- Осужденные наведут порядок в Донецке
- КПВВ в зоне АТО сокращают время работы
- На вопросы отвечает юрист. Часть 21
- Стало известно, кто спас Евросоюз от распада
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля21:25
- Пушилин открыл в Енакиево восстановленный памятник «Коммунистический вексель» 20:55
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Мы опираемся только на Минские соглашения»: Пушилин опроверг слова Медведчука о «мирном плане»10:39
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- Накануне выборов в Раду возникла новая проблема, грядет скандал: «Абсурд», красноречивые кадры10:02
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- В Украине изменили закон о военном положении: что будет теперь09:01
- Кандидаты массово выбыли из гонки накануне выборов в Раду: раскрыты неожиданные причины08:37
- В Германии самолет врезался в супермаркет, есть жертвы08:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности