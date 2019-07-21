Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?

21.07.2019 16:23

Государственная фискальная служба Украины обнародовала перечень товаров, которые чаще всего незаконно перевозят через КПВВ Донетчины.

Так, согласно документу, с начала 2019 года сотрудниками ГФС при осуществлении контрольно-разрешительных процедур на контрольных пунктах въезда-выезда выявлен 441 факт нарушения порядка перемещения товаров в районе проведения операции Объединенных сил.

«Среди товарных групп, которые наиболее часто перевозятся через линию соприкосновения, наибольшую долю занимают: с временно оккупированных территорий (далее – ВОТ) – обувь, детали и запчасти, мебель, табачные изделия, на ВОТ – бытовая техника, компьютеры и комплектующие, одежда, табачные изделия, продукты питания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках производства по делам об административных правонарушениях из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 23,6 млн грн, в том числе подакцизных товаров – на 2 млн грн. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы по ст. 204-3 КУоАП.

Источник : https://mrpl.city