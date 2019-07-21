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В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу
В Донецкой области в районе проведения операции Объединенных Сил состоялись масштабные учения с развертыванием передовой хирургической группы в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
«Учитывая, что обстановка в районе боевых действий в любой момент может измениться, военные медики должны отрабатывать свои действия в полевых условиях. И быть готовыми работать в экстремальных условиях, прежде всего в случае поступления большого количества раненых», – говорится в сообщении.
Передовые хирургические группы созданы на базе мобильных военных госпиталей, которые функционируют в районе проведения ООС. Их цель – в максимально сжатые сроки развернуться на наиболее угрожаемых направлениях боевого столкновения и последующей эвакуации раненых бойцов на расстоянии не менее 12 км от линии фронта и оказать квалифицированную медицинскую помощь. По прибытии в назначенное место, военные медики могут провести развертывание палаточного городка и через 3-4 часа этот мобильное подразделение готово к приему первых раненых.
Передовая хирургическая группа включает в себя приемно-сортировочное, противошоковое и операционное отделения, отделение интенсивной терапии, автоперевязочную, рентген-аппарат, лабораторию для проведения общего анализа и определения группы крови. В наличии также необходимый запас крови на случай оказания экстренной помощи в полевых условиях.
«Такая группа может работать автономно в течение 72 часов в любое время года и оказывать помощь 30-35 раненым в сутки. Для этого в состав группы введено достаточное количество хирургов, анестезиологов и медицинских сестер, которые обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием и лекарственными средствами», – отметил руководитель учений, начальник клиники неотложной хирургии Военно-медицинского клинического центра Южного региона полковник медицинской службы Эдуард Хорошун.
Опыт работы в передовой хирургической группе приобретенный военными медиками за период выполнения задач в рамках проведения АТО, а теперь ООС показывает, что в первую очередь, при эвакуации раненых с поля боя нужно как можно быстрее доставить их в полевой лагерь. Далее оперативно и качественно провести сортировку, определить наиболее тяжелых бойцов. Те, у которых есть реальная угроза жизни, попадают сразу в противошоковое отделение, где определяется степень ранения и поражения участков тела. Врачи проводят первичный осмотр пациентов, останавливают кровотечение, восстанавливают дыхание, запускают работу сердца при его возможной остановке. Далее при необходимости доставляют пострадавших в мобильную операционную, которую обустраивают в палаточном городке. Там осуществляется хирургическое вмешательство. После стабилизации здоровья, раненых эвакуируют в ближайшие мобильные военные госпитали и другие медицинские учреждения. А бойцов с легкими ранениями обследуют и оказывают помощь в автоперевязочной.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, хирург, район, медики, группа, ООС
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