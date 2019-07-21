В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных

21.07.2019 11:23

За прошедшие сутки в зоне ООС в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Члены НВФ 26 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, обстрелы велись в районе населенных пунктов Гранитное, Лебединское, Пески, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Богдановка, Пищевик, Марьинка, Счастье, Артем, Новолуганское, Луганское, Попасная, Новоалександровка, Катериновка и Новозвановка.

По данным украинской разведки 20 июля шестеро членов НВФ получили ранения.

С начала суток воскресенья, 21 июля, обстрелов не зафиксировано.