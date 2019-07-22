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Архив - Донецкая область

22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан

22.07.2019 08:03
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22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан

В Госпогранслужбе сообщили, что в связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ «Майорское» в Донецкой области 22 июля, дорожный коридор «Горловка-Бахмут» функционировать не будет. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, пограничники отметили:

«Пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой, учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, пропуск, КПВВ
 
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