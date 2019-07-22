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Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России
Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что надеется на тесный союз с Россией и допускает вхождение «республики» в состав РФ при появлении «окна возможностей». Об этом он сообщил в интервью «Федеральному агентству новостей».
Так, Пушилин отметил:
«Вопросы о каких-то присоединениях куда-либо могут решать только наши граждане. Что для них ближе — это, конечно же, союз с Российской Федерацией, и я тоже этого бы хотел».
При этом он считает «не совсем уместным» объединение с «ЛНР», «потому что это затратило бы определенные ресурсы».
В то же время, отвечая на вопрос, возможно ли признание «ДНР» и «ЛНР» Россией, он подчеркнул:
«Все зависит от геополитической ситуации. Нужны определенные возможности, такие же, какие позволили получать паспорта Российской Федерации. Время покажет. Но при этом стоит учитывать предыдущие вопросы и ответы — необходимо окно возможностей. С нашей стороны, конечно же, есть желание, но не все так просто. Геополитические вопросы сейчас стоят на первом плане во всех странах, во всем мире».
Источник : https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Пушилин, ОРДЛО
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