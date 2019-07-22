Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России

22.07.2019 16:02

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что надеется на тесный союз с Россией и допускает вхождение «республики» в состав РФ при появлении «окна возможностей». Об этом он сообщил в интервью «Федеральному агентству новостей».



Так, Пушилин отметил:

«Вопросы о каких-то присоединениях куда-либо могут решать только наши граждане. Что для них ближе — это, конечно же, союз с Российской Федерацией, и я тоже этого бы хотел».

При этом он считает «не совсем уместным» объединение с «ЛНР», «потому что это затратило бы определенные ресурсы».



В то же время, отвечая на вопрос, возможно ли признание «ДНР» и «ЛНР» Россией, он подчеркнул: