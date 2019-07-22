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Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта
21 июля незаконные вооруженные формирования (НВФ) 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям украинских военнослужащих из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два украинских военнослужащих погибли и два получили ранения. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны 1 раз:
- в районе населенного пункта Хутор Вольный – из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.
По данным разведки 21 июля один участник НВФ погиб и двое ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», – отметили в пресс-центре ООС.
В «ДНР» утверждают, что «армия Киева за сутки семь раз нарушила перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 24 единицы. Под огнем оказались горловские поселки Михайловка, шахты им. Гагарина, Верхнеторецкое, Васильевка, села Новая Таврия и Ленинское. При обстрелах применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
В «ЛНР» заявили, что «в 18:40 с направленея Золотого-4 зафиксирован обстрел Первомайска. Огонь велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия».
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, конфликт, ООС
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