Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта

22.07.2019 11:41

21 июля незаконные вооруженные формирования (НВФ) 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям украинских военнослужащих из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два украинских военнослужащих погибли и два получили ранения. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны 1 раз:

в районе населенного пункта Хутор Вольный – из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

По данным разведки 21 июля один участник НВФ погиб и двое ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», – отметили в пресс-центре ООС.

В «ДНР» утверждают, что «армия Киева за сутки семь раз нарушила перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 24 единицы. Под огнем оказались горловские поселки Михайловка, шахты им. Гагарина, Верхнеторецкое, Васильевка, села Новая Таврия и Ленинское. При обстрелах применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» заявили, что «в 18:40 с направленея Золотого-4 зафиксирован обстрел Первомайска. Огонь велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия».

Источник : https://dnews.dn.ua