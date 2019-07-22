В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков

22.07.2019 20:20

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области с 20 по 21 июля произошло 7 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы, а также 19 аварий без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в двух ДТП, произошедших на минувших выходных в Макеевке и Донецке, пострадали дети. Смертельная авария произошла 20 июля в 22:40 в Калининском районе Донецка на пр-те Ильича.

«22-летний водитель автомобиля Audi A3 совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. После наезда на пешехода автомобиль в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на дерево и опору электроосвещения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и пассажир авто получили травмы и были доставлены в больницу» – говорится в сообщении.

«21 июля в 14:30 в Кировском районе Макеевки по загородной автодороге, ведущей к оздоровительному лагерю, 13-летний велосипедист выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Форд Фокус". В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу», – заявили в «полиции».

Всего в «ДНР» с начала летних школьных каникул с участием несовершеннолетних произошло 12 ДТП, в которых двое 16-летних пешеходов погибли и 18 получили травмы.

Источник : https://dnews.dn