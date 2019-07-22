В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения

22.07.2019 19:40

В «ДНР» пройдет перепись населения в октябре 2019 года. Об этом заявило так называемое «Минэкономразвития ДНР».



По данным «ведомства», перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории для получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений.



Как стало известно, перепись позволит узнать точную цифру численности населения, получить сведения о его структуре и распределении с учетом экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня.

Источник :https://donpress.