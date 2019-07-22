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В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения
22.07.2019 19:40
В «ДНР» пройдет перепись населения в октябре 2019 года. Об этом заявило так называемое «Минэкономразвития ДНР».
По данным «ведомства», перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории для получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений.
Как стало известно, перепись позволит узнать точную цифру численности населения, получить сведения о его структуре и распределении с учетом экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня.
Источник :https://donpress.
Теги: Донбасс, перепись населения, ОРДО
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