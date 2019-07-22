- В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений14:01
- Россиянин выяснил, какие в «ДНР» зарплаты13:20
- Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта11:41
- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- 22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан08:03
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь21:18
- В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу19:21
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений
В прифронтовом г. Счастье (Луганская обл.) сегодня, 22 июля, анонимно сообщили полиции о минировании всех 7 учебных учреждений – 5 школ и 2 детских садов. Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.
«В двух школьных заведениях расположены три избирательных участка, работники которых на момент получения сообщения продолжали подсчет голосов. Из помещения детского сада "Ивушка" были немедленно эвакуированы 41 человек – это воспитанники и работники учреждения. Работа избирательных комиссий не прекращалась», – написала она.
«Полицейские оцепили прилегающую к зданиям территорию. Специалисты тщательно проверили все указанные в анонимном сообщении объекты. Опасных предметов обнаружено не было. По состоянию на 12:05 учебные заведения продолжили свою работу», – сообщила Погукай.
В полиции добавили, что сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Принимаются меры по установлению личности лже-минера, которому грозит уголовная ответственность по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 6 лет.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Счастье, минирование
- Национальная валюта летит вниз
- ЕС перевел Украине 600 млн евро
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- На Луганщине взяли под стражу пособника террористов
- 200 тысяч евро: Роналду выложил баснословную сумму только ради одной встречи
- Фатальное падение гривны: доллар растёт как на дрожжах
- В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений14:01
- Россиянин выяснил, какие в «ДНР» зарплаты13:20
- Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта11:41
- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- 22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан08:03
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь21:18
- В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу19:21
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений14:01
- На Днепропетровщине старик всю ночь насиловал приемную внучку13:39
- Россиянин выяснил, какие в «ДНР» зарплаты13:20
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Украинские власти могут ввести национальные санкции из-за выдачи на Донбассе российских паспортов – Данилюк 12:39
- Президент Зеленский анонсировал объединение трех министерств: что известно12:20
- Давид Арахамия рассказал, как можно установить мир на Донбассе12:00
- Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта11:41
- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- Украина не была готова к внеочередным парламентским выборам - эксперт объяснил причины низкой явки избирателей 11:04
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе