Главная / Новости / Донецкая область / Боевики «ДНР» продолжают минировать дороги противотанковыми минами
Последние новости раздела
- Боевики «ДНР» продолжают минировать дороги противотанковыми минами16:08
- Подразделения НВФ нарушили перемирие на Донбассе: по ВСУ применили гранатометы15:51
- Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение14:51
- Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»14:28
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в нарушении прекращения огня13:11
- Российские снайперы в Донецке: в ООС сообщили, для чего РФ направила бойцов на Донбасс12:32
- В курортном поселке под Мариуполем расстреляли отдыхающего12:11
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Жители Авдеевки протестуют против перехода школы на украинский язык11:11
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе08:11
Боевики «ДНР» продолжают минировать дороги противотанковыми минами
23.07.2019 16:08
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжают минировать автодороги противотанковыми минами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«19 июля БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые обнаружил 4 противотанковые мины (предположительно, ТМ-62), установленные на автодороге Т0509 примерно в 1 км к северу от н. п. Ясное (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка). По оценке, эти мины принадлежали вооруженным формированиям».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, дороги, ДНР, боевики, мины, соцсети, минирование
Читайте также:
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки
- Боевики «ДНР» минируют поля и дороги противотанковыми минами в районе н.п. Лозовое
- Боевики “ДНР” готовят очередную диверсию
- Боевики «ДНР» минируют автодороги в оккупированных населенных пунктах
- Боевики «ДНР» минируют дороги в районе н.п. Петровское и Викторовка
- Боевики «ДНР» минируют дороги в районе Новой Марьевки
- Боевики «ДНР» продолжают минировать дороги противотанковыми минами16:08
- Подразделения НВФ нарушили перемирие на Донбассе: по ВСУ применили гранатометы15:51
- Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение14:51
- Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»14:28
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в нарушении прекращения огня13:11
- Российские снайперы в Донецке: в ООС сообщили, для чего РФ направила бойцов на Донбасс12:32
- В курортном поселке под Мариуполем расстреляли отдыхающего12:11
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Жители Авдеевки протестуют против перехода школы на украинский язык11:11
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе08:11
- Боевики «ДНР» продолжают минировать дороги противотанковыми минами16:08
- Подразделения НВФ нарушили перемирие на Донбассе: по ВСУ применили гранатометы15:51
- Дело Шеремета: Зеленский слушает силовиков о расследовании убийства15:32
- "Последние выборы в истории", - Жириновский сделал очередной бредовый прогноз по Украине15:09
- Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение14:51
- Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»14:28
- Возмещение за аннексию Крыма: суд разрешил Ощадбанку взыскать с России миллиард долларов14:09
- Бомбардировщик России нагло нарушил "воздух" Южной Кореи - истребители в ответ открыли огонь. ВИДЕО13:52
- Готовьтесь к новым холодам: синоптик дала свежий прогноз на конец июля13:29
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в нарушении прекращения огня13:11
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания