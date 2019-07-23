Боевики «ДНР» продолжают минировать дороги противотанковыми минами

23.07.2019 16:08

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжают минировать автодороги противотанковыми минами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«19 июля БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые обнаружил 4 противотанковые мины (предположительно, ТМ-62), установленные на автодороге Т0509 примерно в 1 км к северу от н. п. Ясное (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка). По оценке, эти мины принадлежали вооруженным формированиям».