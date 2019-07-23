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Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в нарушении прекращения огня
23.07.2019 13:11
Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей после заявлений о «приверженности прекращению огня», нарушили перемирие.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«После вступления в силу заявления о подтверждении приверженности прекращению огня с 00:01 21 июля наблюдатели зафиксировали в общей сложности 79 нарушений режима прекращения огня: 6 взрывов, 22 снаряда и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия».
Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, боевики, обстрелы
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