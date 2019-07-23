Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов

23.07.2019 11:31

Информация о том, что Россия планирует в «ЛНР» и «ДНР» провести перепись населения, появилась еще в начале года. Российские СМИ отмечали, что в Кремле таким образом хотят понимать реальную картину с населением в «республиках», чтобы проверить, не начисляют ли пенсии, зарплаты и соцвыплаты «мертвым душам». Одновременно будут уточнять количество избирателей. Стоит еще ряд задач. Об этом пишут Донецкие новости.

И 15 июля «главы» «республик» подписали соответствующие «документы». В частности, в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина сказано, что «сбор сведений будет проводиться путем опроса и заполнения переписных листов при обходе мест проживания людей, информацию о себе можно представить и в специальных помещениях, предоставляемых администрациями городов и районов».

Как и в ходе Всероссийской переписи, анкета «республик», скорее всего, будет содержать 33 вопроса. Кроме рядовых позиций, также планируют:

вероисповедание;

знание языков;

источники существования;

вид занятости;

миграция;

влияние конфликта на Донбассе на жизнь респондента;

положительные изменения в жизни респондента с момента «провозглашения народной республики»;

кто виноват в конфликте на Донбассе (Украина/Россия/Запад/Донбасс);

отношение к гражданству «ЛНР»/«ДНР»;

участие в деятельности общественных структур «ЛНР»/«ДНР»;

как вы видите дальнейшую судьбу «республики» (в составе Украины/России/независимое государство).

Перепись в «ДНР» запланирована на октябрь 2019 года, а в «ЛНР» – с 4 сентября по 18 октября. По предварительным подсчетам, данное мероприятие для «ДНР» обойдется в 309 млн руб. (примерно 127 млн грн), в «ЛНР» – 145 млн руб. (59 млн грн). Ожидается, что эти расходы обеспечит Россия.

Что стоит за этой затеей, «Донецким новостям» пояснили эксперты.

Алексей Кущ, финансовый эксперт:

– Перепись на неподконтрольной территории позволит тем незаконным «властям», которые там сейчас есть, усилить контроль над населением. Они получат обширный массив персональный информации.

Сама идея с переписью говорит о том, что РФ выбрала (мы ведь понимаем, что все идеи идут в Донецк и Луганск из Москвы) переход к созданию на подконтрольной ей части Донбасса квазигосударственной патерналистской модели экономики. А для этого нужно, условно говоря, произвести перепись «человечески ресурсов» – людей, которые смогут эту модель реализовать.

Похоже, на этих территориях планируется проведение достаточно глубоких экономических мероприятий, которые будут направлены на частичное расконсервирование промышленного потенциала. А для этого нужно понимать, сколько людей там осталось, сколько постоянно проживает, сколько бывает наездами, их возрастная структура, квалификация. Результаты переписи будут использованы для принятия тех или иных решений по запуску модели.

Такой шаг говорит о замораживании конфликта, о ставке Кремля на длительное отторжение захваченных территорий из тела Украины. Если бы РФ была нацелена на мирное урегулирование, проводить перепись – бессмысленно.

Понятно, что результаты этого действа будут значительно искажены. Результаты переписи, скорее всего, будут использованы Россией на международной арене с целью давления на Украину. Сейчас, когда РФ созывает Совбез ООН или участвует в созванном Украиной для обсуждения проблематики Донбасса, со стороны россиян идет больше эмоциональный фон. Они не могут подтвердить свои тезисы какими-то цифрами, приближенными к реалии. Никто не знает, сколько населения на самом деле проживает на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. А после переписи РФ сможет использовать эти в целях своей пропаганды. Спекуляций на результатах переписи точно не избежать.

Денис Попович, военный обозреватель:

– Переписи населения опасаться должны, прежде всего, жители неподконтрольных территорий.

Во-первых, благодаря этому будет понятно, сколько людей там живут, а, значит, каков мобилизационный потенциал и скольких жителей Донбасса можно призвать на службу в «армейские корпуса».

Во-вторых, коль Россия пока финансирует «Л-ДНР», русским необходимо понимать, сколько денег, собственно говоря, нужно. Это очень сильно ударит по местным царькам, которые живут за счет «распила» средств, поступающих из РФ.

Другим словам, очень похоже, что в РФ хотят «прикрутить краник» или, как минимум, понимать, на что именно они расходуют деньги.

Олег Саакян, политолог:

– Перепись населения несет ряд рисков. Ее результатам мы доверять точно не можем. Что там будет нарисовано – зависит от того, какие планы у Кремля.

Мы можем увидеть значительно завышенные цифры, искаженные в выгодную для РФ сторону. Чтобы на переговорах рассказывать, что на оккупированной части Донбасса проживает очень много людей, в том числе ранее выехавших на подконтрольные территории, но потом вернувшихся «из-за невыносимой жизни в Украине». Такие цифры в выгодном свете покажут жизнь на оккупированных территориях. А параллельно «легализуют» мигрантов, «понаехавших» из РФ на Донбасс.

Кроме того, существуют риски для имущества людей, которые выехали с оккупированных территорий. Если при переписи этих людей нет на месте, и они не явились в определенный срок для условной «регистрации», то, скорее всего, находятся вне неподконтрольной части региона. Известно о прецедентах, когда их жилье отбирали. Теперь же это могут поставить «на поток» под предлогом того, что «кто-то бросил нас в тяжелое время, а кому-то – жить негде».

В разрезе начавшейся в «Л-ДНР» российской паспортизации анонсированная перепись может иметь абсолютно разнообразные последствия. Например, миграционные ограничения по въезду-выезду, лишение выплат, преследование родственников.

Олег Стариков, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в запасе:

– Выполнение Минских соглашений и возвращение временно неподконтрольных территорий в лоно Украины будет идти. Есть все признаки этого (в том числе возобновление – более качественное, чем ранее – переговоров в Минском и нормандском форматах).

Так что я не поддерживаю мнение, что перепись населения в «Л-ДНР» – это попытка заморозить ситуацию или что-то в этом роде. А вот как вариант проталкивания плана Кремля о «гражданском конфликте» перепись может сработать.

К примеру, по ее итогам, Москва выставит Киеву счет. Мол, мы кормили этих людей, платили им пенсии и зарплаты, поставляли всяческую помощь (про оружие, боеприпасы, наемников и кадровых военных, конечно, не скажут), газ и прочее. В общем, выполняли «гуманитарную миссию». Так что при реинтеграции – возместите-ка нам «ущерб».

Такой расклад крайне опасен для Украины. И нам нужно сделать все, чтобы не дать навесить на эту гибридную войну с агрессором лелеемый Кремлем термин «гражданский конфликт».

Мария Кучеренко, руководитель проектов в Центр исследований проблем гражданского общества, аналитик:

– Перепись населения нужна руководству оккупационных администраций ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, – ред.) из Кремля, в первую очередь для того, чтобы контролировать расходы на содержание оккупированных территорий более тщательно. Ведь главари боевиков, очевидно, осваивают средства, выделяемые на пенсии и зарплаты бюджетникам, в собственные карманы с огромной скоростью, повторяя опыт своих предшественников.

Если учесть роль [главной управляющей компании] «Внешторгсервиса» и последние перемены вокруг кураторства экономических аспектов существования ОРДЛО, то такая мера не покажется удивительной: назначение [Михаила] Бабича замминистром экономического развития РФ с фокусом на «интеграционной тематике» (о чем было сказано прямо), и общее усиление правительственных групп, контролирующих финансы оккупированных территорий, потребует от главарей оккупационных администраций предоставления подробного отчета о том, куда уходят деньги.

Когда новости о переписи только появлялись в медиа, говорилось также о более широком спектре вопросов, помимо личных данных. Предполагаемая перепись должна была включать и опрос общественного мнения, оценку происходящего со стороны населения оккупированных территорий. И если перепись будет развернута по такому сценарию, то я не исключаю ухудшения ситуации с преследованием жителей оккупированных Донецка и Луганска за несогласие с «политикой партии».