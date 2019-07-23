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На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей
23.07.2019 21:51
Количество жителей неподконтрольной украинской власти части Донецкой области, получивших паспорт РФ в упрощенном порядке, на текущий момент составляет 5 285 человек. Об этом сегодня. 23 июля, сообщили в «миграционной службе МВД ДНР», пишут Донецкие новости.
«Всего с момента подписания указа получено 5 285 паспортов РФ в упрощенном порядке. Из них 22 июля получили документ 231 человек», – отметили там.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ДНР, Донетчина
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