На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей

23.07.2019 21:51

Количество жителей неподконтрольной украинской власти части Донецкой области, получивших паспорт РФ в упрощенном порядке, на текущий момент составляет 5 285 человек. Об этом сегодня. 23 июля, сообщили в «миграционной службе МВД ДНР», пишут Донецкие новости.

«Всего с момента подписания указа получено 5 285 паспортов РФ в упрощенном порядке. Из них 22 июля получили документ 231 человек», – отметили там.