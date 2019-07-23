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Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе
23.07.2019 17:31
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет зависеть от формата переговоров в «Нормандском формате» и имплементации Минских договоренностей, пишут Донецкие новости.
«Это будет зависеть от формата переговоров в "Нормандском формате", который возможно, если все пойдет так, как планирует президент, будет расширен за счет Великобритании и США, будет зависеть от имплементации Минских договоренностей и ряда других вещей», – сказал он.
Теги: Донбасс, статус, ДНР, ЛНР
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- Подразделения НВФ нарушили перемирие на Донбассе: по ВСУ применили гранатометы15:51
- Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение14:51
- Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»14:28
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в нарушении прекращения огня13:11
- Российские снайперы в Донецке: в ООС сообщили, для чего РФ направила бойцов на Донбасс12:32
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