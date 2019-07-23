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Архив - Донецкая область

Подразделения НВФ нарушили перемирие на Донбассе: по ВСУ применили гранатометы

23.07.2019 15:51
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Подразделения НВФ нарушили перемирие на Донбассе: по ВСУ применили гранатометы

Сегодня утром подразделения НВФ один раз применяли оружие по украинским позициям в зоне ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В штабе ООС отметили, что с 08:50 по направлению от неподконтрольного Украине села Нижнее Лозовое члены НВФ на протяжении 10 минут вели прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов потерь среди украинских воинов нет. Огонь украинские военные не открывали, соблюдая «режима тишины».



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, Минобороны, НВФ, ООС
 
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