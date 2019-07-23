- Российские снайперы в Донецке: в ООС сообщили, для чего РФ направила бойцов на Донбасс12:32
- В курортном поселке под Мариуполем расстреляли отдыхающего12:11
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Жители Авдеевки протестуют против перехода школы на украинский язык11:11
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе08:11
- В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков20:20
- В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения19:40
- Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России16:02
- Скандальная соратница Януковича не смогла попасть в ВР14:16
- В прифронтовом Счастье сообщили о минировании всех учебных учреждений14:01
Российские снайперы в Донецке: в ООС сообщили, для чего РФ направила бойцов на Донбасс
Уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ является главной задачей появления российских снайперов в Донецке.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, передает "Диалог.UA".
Ранее командование ООС 21 июля выступило с официальным заявлением в связи со стартом очередного режима перемирия. Ранее в ООС подчеркнули, что выстрелы на территории линии соприкосновения полностью прекратились и Миссия ОБСЕ проводит свою работу в стандартном режиме. Однако есть информация о появлении в Донецке группы российских снайперов. Отмечается, что на территории ООС установлены камеры Мониторинговой миссии ОБСЕ, которые помогают сотрудникам наблюдать за процессом в режиме 24/7. В штабе ООС предполагают, что снайперы займутся уничтожением данных камер.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, снайпер, ОБСЕ, видеокамеры, ООС
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» проезжает больше грузовиков и цистерн с топливом
- Главари группировок “ДНР” экстренно “собирают чемоданы”: в Донецке и Горловке уже исчез бензин
- Россия устроила испытательный полигон на Донбассе
- Где стреляют в Донецке и кто маскируется в Горловке
- Боевиков «ДНР» уличили в рытье новых систем траншей
- В Донецкую область заехали три машины МЧС России — ОБСЕ
- Российские снайперы в Донецке: в ООС сообщили, для чего РФ направила бойцов на Донбасс12:32
- В курортном поселке под Мариуполем расстреляли отдыхающего12:11
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Жители Авдеевки протестуют против перехода школы на украинский язык11:11
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе08:11
- В «ДНР» рассказали о ДТП с участием детей и подростков20:20
- В ОРДО сообщили, когда проведут перепись населения19:40
- Выборы на передовой: Как голосовали военные на Луганщине16:22
- Пушилин объяснил, что нужно ОРДЛО для «вхождения» в состав России16:02
- Скандальная соратница Януковича не смогла попасть в ВР14:16
- В курортном поселке под Мариуполем расстреляли отдыхающего12:11
- Не низкая явка, а отсутствие людей: Стало известно, почему проголосовало мало избирателей11:51
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Жители Авдеевки протестуют против перехода школы на украинский язык11:11
- Соловьева сенсационно разоблачили: как пропагандист Путина оказался резидентом НАТО. ВИДЕО10:54
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Пенсионерам приготовили сюрприз: что изменится10:19
- Украинцы ждали этого 28 лет. У Зеленского рассказали, каким будет первое решение новой Рады10:05
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- «Голосование надежды»: Реакция России на выборы в Верховную Раду09:13
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания