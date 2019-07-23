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Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»
Сегодня утром на подконтрольных главарям ОРДО пунктах пропуска собрались большие очереди на всех КПП.
Об этом местные жители сообщают в своих сообщениях в соцсетях, передает donpress.com.
Так, в Горловке на Бахмутском направлении КПВВ «Майорск» открылся и на выезд в Украину собрались около 500 человек пешей очереди и 175 автомобилей:
«7−40 КПВВ „Горловка“. на пункте пропуска 175 автомобилей, 70 автобусов и микроавтобусов, до 500 человек пешей очереди»;
«10−15 На въезд в Горловку пеших полная сетка»;
«Результат поездки с Украины на машине. В 5.20 стал 60 в очередь. В 6.00 начали пропускать. На ДНР в 8.00 стал 45. Проехал ДНР пост в 11.30. в сторону Украины много машин до блоков, на полиции в два ряда, ща шлагбаумом машин 10»
«В начале очереди в три ряда бусы и супер льгота»
На Марьинском направлении, на КПП «Каргилл» с вечера оставалось около 70 автомобилей, очереди с утра огромные, много льготников. По словам очевидцев, на КПП стоит ОБСЕ:
«10−15 #Курахово стали в пешую очередь в 6−00. КПВВ Марьинк прошли в 10−15»;
«Вчера ночующих было около 70 машин»
«Людей очень много, основная очередь на мосту уже. Льготы тоже много ((«
«Основная на мосту, льготы около 15, пеший — в 11.30 выехали с Южного, сейчас заезжают на проверку. Стоит ОБСЕ»
При этом на пункте пропуска «Еленовка», на Мариупольском направлении пеших сегодня немного, очевидцы отмечают, что пускают по 8 авто за 10−15 минут:
«5−40 Еленовка на выезд из Донецка общая до 70 авто»;
«Машин до третьего туалета общая. Пеших немного. За 10 — 15 минут по 8 машин пускают».
На Мариупольском направлении, в сторону Мариуполя машин также, очень много, однако на Пищевике запускают сразу по 50 авто:
«7−00 Октябрь в Украину — 90−100 авто. Льгота почти до поворота»;
«8−00 На Гнутово машин очень много, как льготы, так и обычной. Движение есть, приехали в 5.40 стояли в хвосте, сейчас почти подъезжаем»;
«10−40 Пищевик в днр сразу на заезд, Октябрь было 10 машин, в Украину Октябрь общая от магазина, льгота машин 20 + бусы отдельная очередь на Пищевике запускают сразу по 50 машин очередь в порядке подьезда авто».
Теги: Донбасс, транспорт, ДНР, КПП, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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