- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока20:28
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
- В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт18:09
- Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе17:31
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ17:13
- "Сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019", - кадры уничтожения позиций "ДНР" у Авдеевки попали в Сеть16:32
- Боевики «ДНР» продолжают минировать дороги противотанковыми минами16:08
«Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке
Житель неподконтрольного Украине Донецка в соцсети опубликовали фото парка имени Щербакова и сообщил данные о работе аттракционов и цены на них.
В своей публикации он отметил:
«На данный момент работает 12 аттракционов, 11 из них — современные, выпуска 2006−2008 годов, лодочная станция, 3 детских площадки и другие объекты досуга. Цены на аттракционы для взрослых — 40 рублей, для детей до 12 лет — 20 рублей. На катамаран и лодки от 70 до 90 рублей», передает donpress.com.
Однако, часть пользователей подвергли критике данный пост и написали, что аттракционы сложно назвать современными, так как они давно устарели:
«Современные? 2006−2008 года? Автор, ты выпал из реальности на десяток лет? Аттракционы — убожество полное. Сам парк отвратительный из-за устаревшего всего. Хоть бы в фонтане воду почистили, но и это не могут, вонь стоит ненормальная»
«Все познается в сравнении. Современнее чем в Чернобыле…».
«Современные это вы конечно погорячились!».
Теги: Донецк, Донбасс, аттракцион, критика, цены, парк Щербакова, соцсети
- Дончане показали в сети яркое фото парка Щербакова в первые дни мая
- Гостям Евро-2012 койко-место в палатке предложат за 30 евро
- Ко Дню Шахтера "власти ДНР" проводят праздничные ярмарки, но цены дороже и основной товар - картошка и лук
- Цены в оккупированном Донецке растут, как грибы после дождя (ФОТО)
- Дончанам пообещали снизить цены на развлечения
- Евросоюз "трясет", но лучше уж евро, чем гривня!
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока20:28
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
- В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт18:09
- Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе17:31
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ17:13
- "Сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019", - кадры уничтожения позиций "ДНР" у Авдеевки попали в Сеть16:32
- Боевики «ДНР» продолжают минировать дороги противотанковыми минами16:08
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока20:28
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»20:11
- Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду19:52
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- "У вас громадянство "ДНР"?" Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну 19:10
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
- Кто будет "зеленым" премьером Украины: источники назвали главного претендента18:25
- В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт18:09
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания