«Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке

23.07.2019 20:49

Житель неподконтрольного Украине Донецка в соцсети опубликовали фото парка имени Щербакова и сообщил данные о работе аттракционов и цены на них.

В своей публикации он отметил:

«На данный момент работает 12 аттракционов, 11 из них — современные, выпуска 2006−2008 годов, лодочная станция, 3 детских площадки и другие объекты досуга. Цены на аттракционы для взрослых — 40 рублей, для детей до 12 лет — 20 рублей. На катамаран и лодки от 70 до 90 рублей», передает donpress.com.

Однако, часть пользователей подвергли критике данный пост и написали, что аттракционы сложно назвать современными, так как они давно устарели:

«Современные? 2006−2008 года? Автор, ты выпал из реальности на десяток лет? Аттракционы — убожество полное. Сам парк отвратительный из-за устаревшего всего. Хоть бы в фонтане воду почистили, но и это не могут, вонь стоит ненормальная»

«Все познается в сравнении. Современнее чем в Чернобыле…».

«Современные это вы конечно погорячились!».