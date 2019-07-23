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В курортном поселке под Мариуполем расстреляли отдыхающего
23.07.2019 12:11
В субботу, 20 июля на базе "Сирень" в поселке Мелекино выстрелили в отдыхающего.
Об этом 0629 сообщили медики.
Как стало известно, 28-летнего мужчину ранили в ногу из пневматического оружия. В момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшего госпитализировали в мариупольскую горбольницу №1.
На месте работали сотрудники полиции. Комментарии ожидаются.
Отметим, что это не единственное происшествие в курортном поселке под Мариуполем. В субботу на Белосарайской косе 12-летняя девочка упала с гироскутера и сломала руку. Пострадавшую доставили в МТМО здоровья ребенка и женщины.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пистолет, отдых, Мелекино
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