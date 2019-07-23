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В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт
23.07.2019 18:09
Во временно оккупированном Донецке боевики рассмешили странной рекламой товара для детей.
Фото опубликовали в Twitter-аккаунте "Дежурный по дЫнЫрЫ", передает from-ua.
Так, на рекламном баннере можно увидеть лица детей, а рядом – сам рекламируемый продукт со странным названием "Сосисон".
Теги: Донецк, Донбасс, дети, реклама, продукты
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