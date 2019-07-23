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В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

23.07.2019 08:11
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В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки, 22 июля, пророссийские боевики не устроили ни единого обстрела на Донбассе.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что потерь с украинской стороны за минувшие сутки не зафиксировано. А вот боевики, по данным разведки 22 июля понесли потери: один оккупант погиб и двое ранены.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в пресс-центре.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
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