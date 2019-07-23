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«Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ

23.07.2019 19:00
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«Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ

Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети обратился к подразделениям НВФ с призывом «не паниковать», пока в их руках «автоматы», пишет ДонПресс.
В своей публикации он отметил, что все чаще члены НВФ разочаровываются в «республике» и считают, что их «сливают»:
«В ответ на панические „все пропало“, часто раздающиеся в последнее время, я ответил, что пока в наших руках автоматы, как последний довод, — никто просто так не обреет нас, как стадо баранов. Я понимаю нашу нежную интеллигенцию, слабо осознающую силу этого аргумента. Пока мы воевали, — ни разу не спросив нас, нам верстали за нашими спинами всю нашу жизнь. Нам навязали цвета флага, под которым нам предстояло умирать, законы, регламентирующие нашу жизнь, наши права и обязанности. Но это наш автомат позволил флагу развиваться, а законам работать, хоть и в очень условной мере. Здесь не Россия в плане зарегулированности — носитель автомата в критический момент сам будет принимать решение, что с ним делать».
Ходаковский выразил надежду, что члены НВФ «смогут привести себя в порядок и бороться дальше»:
«Еще я сказал, что когда-то мое товарищество со спортом начиналось с самбо, а в этом виде борьбы положение — сверху или снизу, — не определяет победу. И из положения на спине можно одолеть противника. Кто сдулся или запаниковал — приводите себя в порядок. Если ваши мотивы хоть чего-то стоили, а не были отраженным от стен эхом — утрите сопли».



Теги: Донбасс, обращение, Александр Ходаковский, НВФ
 
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