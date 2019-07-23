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Жители Авдеевки протестуют против перехода школы на украинский язык
В Авдеевке Донецкой области родители школьников возмущены переходом опорной школы на украинский язык. Об этом сообщает ДонПресс.
По словам журналистов, большинство родителей, дети которых переходят в 6 и 7 классы, хотят, чтобы обучение осталось на русском. По словам родителей, детям, якобы уже поздно переходить на украинский язык преподавания, поскольку это будет слишком сложно.
Директор 2-й школы Оксана Четверикова отмечает:
«Я считаю, надо выполнять свой устав, который был утвержден еще в 2018 году. Язык — это составляющая идентификации нации, я объясняла это родителям. Они пишут жалобы в отдел образования. Просят решить этот конфликт и учиться на русском».
Родители заявляют, что дети понимают украинский, но на русском им удобнее:
«Мы привыкли общаться на этом языке, так нас вырастили наши родители, и общение идет — нам удобно».
«У нас был выбор, идти в украинский или русский класс. Если бы мы хотели в украинский, то пошли бы. Мы не знаем, что будет завтра. У нас президент двуязычный — не думаю, что будет проблема. Русский будет присутствовать. Если в школе украинский, дома русский — я не могу ей объяснить некоторые предметы».
Теги: Донбасс, Авдеевка, школа, украинский язык, протест
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