Жители Авдеевки протестуют против перехода школы на украинский язык

23.07.2019 11:11

В Авдеевке Донецкой области родители школьников возмущены переходом опорной школы на украинский язык. Об этом сообщает ДонПресс.

По словам журналистов, большинство родителей, дети которых переходят в 6 и 7 классы, хотят, чтобы обучение осталось на русском. По словам родителей, детям, якобы уже поздно переходить на украинский язык преподавания, поскольку это будет слишком сложно.

Директор 2-й школы Оксана Четверикова отмечает:

«Я считаю, надо выполнять свой устав, который был утвержден еще в 2018 году. Язык — это составляющая идентификации нации, я объясняла это родителям. Они пишут жалобы в отдел образования. Просят решить этот конфликт и учиться на русском».

Родители заявляют, что дети понимают украинский, но на русском им удобнее:

«Мы привыкли общаться на этом языке, так нас вырастили наши родители, и общение идет — нам удобно».

«У нас был выбор, идти в украинский или русский класс. Если бы мы хотели в украинский, то пошли бы. Мы не знаем, что будет завтра. У нас президент двуязычный — не думаю, что будет проблема. Русский будет присутствовать. Если в школе украинский, дома русский — я не могу ей объяснить некоторые предметы».