25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России

24.07.2019 17:35

25 июля на неподконтрольную Украине часть Донбасса прибудет так называемый «гуманитарный конвой МЧС РФ».

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отметили:

«Завтра, 25 июля 2019 года, в Донецкую Народную Республику прибывает внеочередной гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации».

По предварительным данным, в состав груза войдут медикаменты и медицинское имущество. Более подробная информация не уточняется.