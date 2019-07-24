На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"

24.07.2019 20:28

На одном из самых "горячих" участков фронта, Авдеевской промке, 22 июля был ликвидирован террорист "ДНР" по кличке "Хантер".

О смерти "Хантера" рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Террорист "Хантер" простился с жизнью в минувший понедельник, 22 июля, на Авдеевской промке, что недалеко от оккупированного Донецка. Об этом в сепаратистских пабликах написали его пособники.

Necro Mancer удалось идентифицировать ликвидированного террориста. Это оказался 32-летний житель Херсонской области Андрей Кривошеев.

"Хантер" оказался известен и украинскому "Миротворцу". Активисты подтвердили информацию о его гибели. "Выдавал себя за гражданина Беларуси, в НВФ с весны 2014, награжден медалью "За оборону Славянска". В июле 2015 имел трения с "МГБ ДНР", т. к. его родные проживают в Херсонской области Украины", - рассказали в "Миротворце". Они также уточнили, что "Хантер" был ярым любителем Путина и "русского мира". Он, в частности, называл "оккупированной" Херсонскую область.