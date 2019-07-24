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Рядом с бродячими собаками: Где сейчас находится демонтированный в Славянске памятник Ленину
В Славянске (Донецкая обл.) демонтированный в рамках декоммунизации памятник Ленину хранится на территории городского коммунального предприятия «АТП 052814».
Памятник с 1976 года находился на центральной площади и 3 июня 2015 года на 7-тонную бронзовую статую Ильича «культурно» сняли с постамента краном. «В Славянске рано утром Правый сектор демонтировал памятник Ленину. Очень культурно. Даешь культуру в массы!», – написал в тот день министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере.
Как сообщили «Донецким новостям» в Управлении ЖКХ Славянского городского совета, балансовая стоимость объекта (инвентарный номер 10330029) составляет 79 125 грн.
«3 июня 2015 года примерно с 5:00 до 7:00 неизвестные лица демонтировали памятник Ленину. Управлением жилищно-коммунального хозяйства, как балансодержателем, памятник передан на хранение КП "АТП 052814"», – напомнили в Управлении.
«Как демонтировали, так сразу и привезли, положили – столько здесь и лежит. Он находится на балансе, у него есть официальная стоимость. Конечно, мы его охраняем. У нас коммунальное автотранспортное предприятие, доступ ограничен и просто так сюда никто не может заходить», – рассказал «Донецким новостям» директор КП «АТП 052814» Константин Водопьянов.
Руководитель предприятия припомнил, что на демонтированный памятник осматривали иностранцы, которые хотели его купить. «Это было еще в 2017 году. К примеру, шведы, французы. С французами мы дискутировали довольно таки долго. Иностранцы предлагали за него около 200 тыс. евро», – говорит Водопьянов.
Памятник лежит вблизи с вольерами для бродячих собак. Визуально повреждений нет. До сих пор на нем сохранились остатки краски, которой активисты периодически облили монумент, когда он находился еще на центральной площади.
На центральной же площади Славянска на бывшем основании постамента демонтированного памятника Ленину в этом году разбили клумбу и высадили цветы в сине-желтой цветовой гамме.
Теги: Донбасс, Славянск, памятник, демонтаж, Ленин
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