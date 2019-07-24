Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины

24.07.2019 07:49

За минувшие сутки, 23 июля, пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"23 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из автоматического гранатомета и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Луганского.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано. По данным разведки, 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен", – рассказали в ООС.