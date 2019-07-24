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Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины
За минувшие сутки, 23 июля, пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины.
Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"23 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В частности, районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из автоматического гранатомета и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Луганского.
"Потерь с украинской стороны не зафиксировано. По данным разведки, 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, разведка, гибель, обстрел, боевики, потери, ВСУ, ООС
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