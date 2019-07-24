Ситуация на КПП ОРДО: «В Горловке много пеших и авто, на "Каргиле" движется 5 машин в час, в Еленовке едут только на бусах»

24.07.2019 13:09

Сегодня утром на блокпостах, подконтрольных главарям ОРДО, собрались большие очереди на всех пунктах пропуска.

Об этом местные жители сообщают в своих сообщениях в соцсетях, передает donpress.com.

Так, в Горловке на Бахмутском направлении с раннего утра очень много пеших и автомобилей:

«Людей и машин очень много»

«Приехала в 6−40 была очередь 15 метров от туалета, за полтора часа прошли в сетку и прошли 2 фонаря»

При этом на Марьинском направлении, на КПП «Каргилл» большая пешая очередь в сторону Мариуполя, движение плохое, за час продвигается всего по 5 машин:

«Пешей с Донецка много, движется как всегда плохо !»

«На Донецк 10 машин, 6 автобусов, еще ни один автобус на Донецк не запустили»

«В Украину: основная уходит на мост, льгота до блоков»

«Из Донецка льготная в начале моста, основанная до середины моста. Движение за час около 5 машин»

На пункте пропуска Еленовка, на Мариупольском направлении по словам пользователей в обе стороны большие очереди:

«Опа в обе стороны, на бусах только и прут»

«Новотроицк в Донецк 15 машин»;

5−20 Новотроицк в Донецк уже 30 машин»;

На Мариупольском направлении, в сторону Мариуполя на Октябре машин много, но пропускают нормально:

«Октябрь на 7 часов до магазина, вторая с „льготниками“ тоже большая. Пропускают нормально»

«5−30 Октябрь в низу, на повороте, около камышей»