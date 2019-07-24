Последние новости раздела
- В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору13:29
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Горловке много пеших и авто, на „Каргиле“ движется 5 машин в час, в Еленовке едут только на бусах»13:09
- «ДНР» будет в Киеве»: скандальный Кот заговорил о наступлении12:42
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» совершают уголовные преступления в отношении мирных граждан11:29
- В Покровск срочно направили вертолет со спецназом - ситуация накаляется09:30
- Рядом с бродячими собаками: Где сейчас находится демонтированный в Славянске памятник Ленину 08:50
- На кладбище в Енакиево появилось много свежих могил боевиков «ДНР»08:32
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО08:12
- Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины07:49
- Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар: ликвидирован террорист "ДНР"07:30
В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору
24.07.2019 13:29
Во временно оккупированной Горловке автомобиль ГАЗ 2110 врезался в железобетонную опору. Пострадал мужчина зажатый деформированным кузовом.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В Калининском районе временно оккупированной Горловки на улице Горловской Дивизии 22 июля 2019 года автомобиль ГАС-2110 врезался в железобетонную опору. В результате столкновения пострадал мужчина 1990 года рождения.
Для того, чтобы деблокировать мужчину зажатого деформированными элементами кузова, пришлось использовать гидравлический инструмент. Мужчина госпитализирован.
Теги: Донбасс, Горловка, мужчина, авария, пострадавший, госпитализация, ДТП, автомобиль
Читайте также:
- Горловские скутеристы калечат себя и окружающих
- Скутерист сбил пешехода, но пострадал сильнее
- Тройное ДТП в Горловке. Есть пострадавшие (ФОТО)
- В Горловке автобус столкнулся с деревом. Много пострадавших
- Жуткое ДТП в Горловке. "Таврия" сбила десять человек, вышедших из автобуса
- В Горловке "Линкольн" сбил водителя КАМАЗа
- В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору13:29
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Горловке много пеших и авто, на „Каргиле“ движется 5 машин в час, в Еленовке едут только на бусах»13:09
- «ДНР» будет в Киеве»: скандальный Кот заговорил о наступлении12:42
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» совершают уголовные преступления в отношении мирных граждан11:29
- «Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами»: в сети рассказали детали гибели бойцов на Донбассе 10:13
- В Покровск срочно направили вертолет со спецназом - ситуация накаляется09:30
- Рядом с бродячими собаками: Где сейчас находится демонтированный в Славянске памятник Ленину 08:50
- На кладбище в Енакиево появилось много свежих могил боевиков «ДНР»08:32
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО08:12
- Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины07:49
- В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору13:29
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Горловке много пеших и авто, на „Каргиле“ движется 5 машин в час, в Еленовке едут только на бусах»13:09
- «ДНР» будет в Киеве»: скандальный Кот заговорил о наступлении12:42
- Размен Крыма на Донбасс: советник Зеленского наконец рассказал о мнении президента. ВИДЕО12:33
- В Украине заметили в продаже бюсты Зеленского: реакция соцсети12:10
- Бомба на пути кортежа Путина: в России арестовали виновных11:52
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» совершают уголовные преступления в отношении мирных граждан11:29
- В партии «Слуга народа» определились с условиями формирования коалиции11:10
- «Сухого места не останется!» Украинские синоптики показали свежий прогноз10:52
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»