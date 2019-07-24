В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору

24.07.2019 13:29

Во временно оккупированной Горловке автомобиль ГАЗ 2110 врезался в железобетонную опору. Пострадал мужчина зажатый деформированным кузовом.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В Калининском районе временно оккупированной Горловки на улице Горловской Дивизии 22 июля 2019 года автомобиль ГАС-2110 врезался в железобетонную опору. В результате столкновения пострадал мужчина 1990 года рождения.

Для того, чтобы деблокировать мужчину зажатого деформированными элементами кузова, пришлось использовать гидравлический инструмент. Мужчина госпитализирован.