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В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста
24.07.2019 21:45
В оккупированной Керчи в Комсомольском парке построят уменьшенную копию Крымского моста.
По данным местных СМИ, конкурс на право построить инсталляцию «Крымский мост» объявлен на сайте госзакупок РФ, передает donpress.com.
Отмечается, что в самом центре парка подрядчик построит уменьшенную копию моста, при этом на реализацию проекта отведено всего два месяца с момента заключения контракта. Копия моста будет состоять только из одной арки — копии автодорожной части длиной около 70 метров. Ее будут возводить практически по той же технологии, что и сам Крымский мост.
Теги: Донбасс, Керчь, СМИ, конкурс, пешеход, мост, проект, парк, копия, арка
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