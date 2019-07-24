В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль

24.07.2019 19:52

В Левобережном районе автомобиль на дороге сбил кошку. На помощь животному пришли патрульные полицейские, пишет 0629.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Донецкой области, на линию "102" позвонил мариуполец и сообщил о происшествии.

Экипаж подъехал на улицу Ровную, где мужчина показал животное. Ситуация осложнялась тем, что в этот момент кошка рожала

Инспекторы положили маму и двух ее детенышей в салон и увезли в круглосуточную ветеринарную клинику по улице Таганрогской. Семейство передали ветеринару, который пообещал вылечить пострадавшее животное.