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Архив - Донецкая область

В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль

24.07.2019 19:52
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В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль

В Левобережном районе автомобиль на дороге сбил кошку. На помощь животному пришли патрульные полицейские, пишет 0629.
Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Донецкой области, на линию "102" позвонил мариуполец и сообщил о происшествии.
Экипаж подъехал на улицу Ровную, где мужчина показал животное. Ситуация осложнялась тем, что в этот момент кошка рожала
Инспекторы положили маму и двух ее детенышей в салон и увезли в круглосуточную ветеринарную клинику по улице Таганрогской. Семейство передали ветеринару, который пообещал вылечить пострадавшее животное.



Теги: Донбасс, Мариуполь, кошка, роженица, автомобиль
 
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