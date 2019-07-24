В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы

24.07.2019 16:30

За минувшие сутки на неподконтрольной Украине территории Донецкой области произошло тридцать четыре пожара, а в неподконтрольном украинскому правительству Дебальцево в огне погибла женщина.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отметили:

«С 08:00 23 июля до 8:00 24 июля 2019 года ликвидировано 34 пожара. Из них восемь в Донецке, три в Макеевке, два в Харцызске и по одному в Горловке, Енакиево, Шахтерске, Старобешево, Торезе, Дебальцево. Еще 15 — загорание сухой растительности».

Кроме того, в Дебальцево по улице Узловая погибла женщина 1950 года рождения.