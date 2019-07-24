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Архив - Донецкая область

В Покровск срочно направили вертолет со спецназом - ситуация накаляется

24.07.2019 09:30
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В Покровск срочно направили вертолет со спецназом - ситуация накаляется

Стало известно о том, что полиции пришлось применить воздушную авиацию для стабилизации ситуации в Донецкой области. Так, с 22 июля, в городе Покровск в Донецкой области проходит акция протеста из-за того, что был нарушен избирательный процесс на выборах в Верховную Раду. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на Министерство внутренних дел в Telegram. Как сообщается, полицией был направлен в Покровск вертолет со спецназом после того, как там произошли столкновения у здания избирательной комиссии №50.
В ведомстве отметили, что вертолет со спецназом прибыл в Покровск для того, чтобы стабилизировать ситуацию в ОИК №50 во время подсчета голосов, а также не допустить осложнения оперативной обстановки. Напомним, конфликт возник из-за того, что данные о подсчете голосов отличались от тех, которые были замечены наблюдателями в протоколах.



Теги: Донбасс, вертолет, спецназ, Покровск
 
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