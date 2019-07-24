- В Покровск срочно направили вертолет со спецназом - ситуация накаляется09:30
- Рядом с бродячими собаками: Где сейчас находится демонтированный в Славянске памятник Ленину 08:50
- На кладбище в Енакиево появилось много свежих могил боевиков «ДНР»08:32
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО08:12
- Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины07:49
- Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар: ликвидирован террорист "ДНР"07:30
- На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей21:51
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока20:28
В Покровск срочно направили вертолет со спецназом - ситуация накаляется
Стало известно о том, что полиции пришлось применить воздушную авиацию для стабилизации ситуации в Донецкой области. Так, с 22 июля, в городе Покровск в Донецкой области проходит акция протеста из-за того, что был нарушен избирательный процесс на выборах в Верховную Раду. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на Министерство внутренних дел в Telegram. Как сообщается, полицией был направлен в Покровск вертолет со спецназом после того, как там произошли столкновения у здания избирательной комиссии №50.
В ведомстве отметили, что вертолет со спецназом прибыл в Покровск для того, чтобы стабилизировать ситуацию в ОИК №50 во время подсчета голосов, а также не допустить осложнения оперативной обстановки. Напомним, конфликт возник из-за того, что данные о подсчете голосов отличались от тех, которые были замечены наблюдателями в протоколах.
Теги: Донбасс, вертолет, спецназ, Покровск
- Донецкий депутат решил расстаться с Rolls Royce Phantom и вертолетом
- Спецназ РФ стрелял на поражение по своим пленным
- У Нацгвардії випустились перші інструктори спецназу
- Новый глава "Альфы" обратился к российскому спецназу: "Война - это не игра" (ВИДЕО)
- В Иловайске массовая перестрелка, расстрелян состав с кабардинским спецназом
- "Спецназовцы" отмечают профессиональный праздник (ФОТО)
- «Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами»: в сети рассказали детали гибели бойцов на Донбассе 10:13
- В Покровск срочно направили вертолет со спецназом - ситуация накаляется09:30
- Рядом с бродячими собаками: Где сейчас находится демонтированный в Славянске памятник Ленину 08:50
- На кладбище в Енакиево появилось много свежих могил боевиков «ДНР»08:32
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО08:12
- Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины07:49
- Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар: ликвидирован террорист "ДНР"07:30
- На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей21:51
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- «Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами»: в сети рассказали детали гибели бойцов на Донбассе 10:13
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- В Покровск срочно направили вертолет со спецназом - ситуация накаляется09:30
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Рядом с бродячими собаками: Где сейчас находится демонтированный в Славянске памятник Ленину 08:50
- На кладбище в Енакиево появилось много свежих могил боевиков «ДНР»08:32
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО08:12
- Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины07:49
- Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар: ликвидирован террорист "ДНР"07:30
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- Запрет снят: ВКонтакте и Одноклассники вновь в Украине
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»